/ В Челябинской области самое дешевое высшее образование

Сразу два города предлагают получить хорошую специальность по демократичной цене.

Жители Челябинской области оказались настоящими счастливчиками в условиях растущих цен на учебу в вузах. Самое дешевое образование, как выяснилось, можно получить именно в южноуральском городе Куса. Здесь филиал ЮУрГУ предлагает стать экономистом или менеджером всего за 25 тысяч рублей в год.

Самый бюджетный вариант окончить вуз за деньги — уехать в город Кусу Челябинской области. Год обучения в местном филиале Южно-Уральского профессионального института по специальностям экономика и менеджмент обойдется в 24 990 рублей. Средняя цена аренды однокомнатной квартиры — 3700 рублей. В итоге 10 месяцев учебы обойдутся в 61 990 рублей. В список мест, где высшее образование получать дешевле всего, попал еще один город в Челябинской области — Троицк. На специальности «товароведение» в ЮУрГАУ нужно будет заплатить в год 18 тысяч рублей, за аренду квартиры — 5 тысяч рублей в месяц. — сообщает Тинькофф Журнал.

Интересно, что самым дорогим обучение оказалось даже не в Москве, а в Казани. Чтобы получить образование в Иннополисе по специальности «информатика и вычислительная техника», в год нужно будет заплатить 1,2 миллиона рублей. И это без аренды жилья.