Студенты Челябинска готовы использовать нейросети для написания докладов, рефератов и эссе

Искусственный интеллект все чаще применяется в учебе

В Челябинске 51% студентов готов доверить искусственному интеллекту подготовку материалов, которые будет проверять преподаватель. Чаще всего современные технологии использовали бы для создания докладов (56%), рефератов (33%) и эссе (29%). При этом ИИ лишь частично может быть задействован в работе. 52% челябинских студентов отметили, что доля сгенерированных данных должна составлять 20-40%, а 39% — 40-60%. Такие данные ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Аналитики онлайн-кампуса провели опрос об использовании в учебе ИИ.

Оказалось, что 30% челябинских студентов не стали бы использовать нейросети на экзамене, даже если бы преподаватель разрешил. Между тем, 20% использовали бы такую возможность, а 18% опрошенных воспользовались бы ИИ для проверки своих ответов. При этом респонденты нейтрально (54%) и позитивно (20%) относятся к тому, что преподаватель для проверки их работ применил бы искусственный интеллект.

«Участники опроса поделились, что в учебных заведениях Челябинска, в большинстве своем, спокойно реагируют на то, что студенты применяют современные технологии в образовательных целях. 31% респондентов никогда не сталкивались с критикой от преподавателей из-за использования ИИ, 28% — всего несколько раз. 13% отметили, что преподаватели поощряли подобное использование технологий. Отдельно стоит отметить, что и сами наставники начинают внедрять нейросети в свою практику, об этом рассказали 46% студентов»,— отмечается в исследовании.

43% студентов по всей России уже используют различные технологии ИИ в образовательных целях, а 30% слышали про возможности генеративных моделей, но пока что не применяли их. По мнению участников опроса, современные технологии могут облегчить поиск источников и данных для курсовых и лабораторных работ (31%), сверстать и обработать изображения (28%), помочь в решении различных учебных задач (24%).

Интересно, что 57% опрошенных проверяют информацию от искусственного интеллекта, запросив ссылки на источники, прочитав написанное, сверив цифры, даты и места событий. Кроме того, 51% респондентов считает, что любые данные из интернета необходимо воспринимать критически и перепроверять их. 18% доверяют информации только из авторитетных источников.

«Подобное ответственное и при этом настороженное отношение со стороны студентов к результатам работы генеративных моделей не случайно — модели ИИ страдают так называемыми „галлюцинациями“ и выдают материал, не соответствующий действительности. Борьба с подобным явлением в генеративных моделях сейчас является одним из центральных вызовов индустрии»,— подчеркивают авторы опроса.

Популярными среди студентов являются YandexGPT (54%), боты в Telegram на основе нейросетей (47%), «Шедеврум» (35%).