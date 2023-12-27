Россияне искали в интернете нейросети, пиво и психологов

В запросах пользователей эти слова встречались чаще всего

Еще пару лет назад искусственный интеллект был для обычных россиян чем-то странным и невиданным, сейчас же слово «нейросеть» не уступает по популярности в запросах таким словам, как «психолог» или «пиво». И уже треть жителей страны регулярно пользуется механизмами искусственного интеллекта, чтобы написать посты для соцсетей, создать интересные картинки и даже видеоролики. Исследователи «Яндекса» выяснили, насколько выросло число пользователей нейросетью за последние несколько месяцев.

Что касается текстовых нейросетей, то в ноябре 2023 года об их существовании знали 58% россиян в возрасте от 18 до 45 лет. И если в мае ими пользовались 23% респондентов, в августе — 24%, то в ноябре их количество возросло больше чем на треть — до 31%.







О нейросетях для создания изображений знают 75% россиян. Активно ими пользуются, по данным на ноябрь текущего года, также 31% опрошенных, тогда как в августе их услугами пользовались 26% респондентов.







18% россиян взаимодействуют с нейросетями с помощью «промтов» — текстовых заданий или инструкций. При этом только 13% знают этот термин.

Кстати, слово «нейросеть» стало словом года — 2023 по версии портала «Грамота.ру». Именно его чаще всего забивали в поисковики, употребляли и хорошо усвоили россияне.