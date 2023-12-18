Портал «Грамота.ру» назвал слово 2003 года в России

И это слово «нейросеть»

Слово «нейросеть» стало словом 2023 года по версии портала «Грамота.ру», сообщает РИА Новости. Именно это слово чаще всего забивали в поисковиках, употребляли и отлично усвоили русскоговорящие люди. Конкуренцию слову «нейросеть» составили слова «джипити/GPT», «база» и «возвращенцы». Чуть менее активно россияне использовали слова «промпт/промт» и «имба».

«Грамота.ру» включила слово «нейросеть» в Метасловарь: специально для этого было составлено его лексикографическое описание.

«Употребление слова „нейросеть“ соотносится с той стороной искусственного интеллекта, которая обращена к людям и взаимодействует с ними, решая их задачи. Нейросеть в бытовом, нетерминологическом смысле воспринимается говорящими как своего рода живое существо, которое можно учить, тренировать, с которым можно вступать в коммуникацию», — замечают составители рейтинга.

РИА Новости замечает, что «нейросеть» также стала словом года по версии Института русского языка имени Пушкина. Только за последний месяц люди вводили слово «нейросеть» в поисковую строку около четырех миллионов раз.