/ Студентов ЮУрГУ попросили не приходить на занятия из-за работ на водоводе

В корпусах вуза и общежитиях наступила «засуха».

Студенты Южно-Уральского государственного университета 5 мая ушли на внеплановый выходной. Постановлением ректора занятия отменили из-за грядущих работ на водоводе. Из-за этого во всех корпусах вуза, а также части общежитий не будет воды.

На основании распоряжения от 4 мая 2018 года № 54 в связи с проведением ремонтных работ на сетях водоснабжения университета 5 мая 2018 года (суббота) отменяются все учебные занятия. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ЮУрГУ.

Работы, как сообщает пресс-служба вуза, плановые, об аварийном устранении проблем речи не идет. Поэтому уже в понедельник занятия в ЮУрГУ возобновятся и пройдут в обычном режиме.