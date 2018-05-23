/ Сотни челябинцев останутся без воды

Отключения запланированы сразу в нескольких районах.

В четверг, 24 мая, в Челябинске будут проходить плановые ремонтные работы. В связи с этим без воды останутся сотни челябинцев. В числе зданий, попавших под отключения, колледж, техникум и детский сад.

Адреса домов, где планируется отключение воды:

С 9:00 до 20:00

Марченко 33а, Марченко 33б, Марченко 33 В, Марченко 35, Марченко 35а, Марченко 35б, Марченко 37, Марченко 37а, Марченко 37б, Марченко 39, Марченко 31, Пожарная часть, Марченко 33 (Южноуральский технологический колледж), Ленина пр-кт 4, Ленина пр-кт 4а, Ленина пр-кт 6, Васильевский храм, Ленина пр-кт 8, ДК ЧТЗ, Первой Пятилетки 3, Первой Пятилетки 5 (Челябинский механико-технологический техникум), детский сад № 120. А также Энергетиков 23а, Энергетиков 23б, Руставели 2б.

С 09:00 до 18:00

Поселок Мелькомбинат-2, участок 1, жилые дома 3, 4, 8, 8а, 10, 16.

С 08:00 до 18:00

Кирова 27, Кирова 54, Кирова 74, Кирова 78.

Информацию по всем ближайшим работам и отключениям воды вы можете узнать на нашем сайте в разделе Отключения. — уточнили в МУП ПОВВ.