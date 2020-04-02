Студентов ЮУГМУ будут привлекать к работе в медучреждениях в период пандемии

Мобилизуют также всех медицинских работников.

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Губернатор Алексей Текслер сегодня, 2 апреля, заявил о том, что все медработники, занимающиеся коронавирусом в Челябинской области, получат повышенный на 20 процентов оклад.

Также он рассказал, что в помощь всем медучреждениям будут мобилизованы студенты регионального медуниверситета, ведь у врачей сейчас достаточно сложный график работы и помощь им бывает просто необходима.

«Все списки уже сформированы, это будут, в первую очередь, ординаторы. Будем привлекать их по мере необходимости», — рассказал Алексей Текслер.

Он отметил, что будут включать в работу тех, кто более подготовлен и квалифицирован. Сюда не входят студенты начальных курсов, ведь разница между ними и ординаторами — очевидна.

Напомним, что в Челябинской области открылась горячая линия для жителей по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией: 8-800-201-41-88.