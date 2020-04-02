Медикам поднимут зарплаты на время эпидемии коронавируса в Челябинской области

Это касается даже водителей скорой помощи.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 2 апреля, объявил о том, что все медработники, занимающиеся выявлением и работой с зараженными коронавирусом в регионе, получат повышенную зарплату. И это касается даже водителей машин скорой помощи.

«Речь идет о всех медработниках, которые работают непосредственно на эту задачу. Им предусмотрен рост оклада на 20 процентов. И это будет обеспечено уже вместе с выплатой за март», — заявил Алексей Текслер.

Отмечается, что в правительстве также рассматривают дополнительные возможности мотивации всех медработников. Ведь в данный момент мобилизованы абсолютно весь медперсонал больниц в Челябинской области, не задействованных нет. Готовятся помогать даже студенты медицинского университета.

Отметим, что в Челябинской области открыта круглосуточная горячая линия для жителей по любым вопросам, связанным с коронавирусом или самоизоляцией: 8-800-201-41-88.

Также есть горячая линия и у регионального Минздрава: 8-351-240-15-16.

А на сайте правительства региона представлен список самых частых вопросов и ответов о коронавирусной инфекции.