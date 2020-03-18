Студентку из Египта поместили в челябинский карантинный центр

Кроме нее, в карантин попало еще два человека.

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В Челябинске на карантин отправили еще двух граждан КНР и студентку из Египта. Их поместили в областной противотуберкулезный диспансер. На данный момент в карантинном центре находится десять здоровых человек.

«В плановом порядке, в аэропорту они были встречены сотрудниками Роспотребнадзора, им измерили температуру, далее — перевезли в пункт временного размещения. Признаки инфекционных заболеваний отсутствуют, граждане находятся под постоянным наблюдением врачей», — сообщает пресс-служба министерства Челябинской области.

Ведомство отмечает, что случаев заболевания новой коронавирусной инфекции на территории региона не обнаружено. Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ — неэпидемическая. Все еще продолжают проводиться профилактические мероприятия.

Всего в области проведен 1481 анализ на коронавирусную инфекцию, за сутки тест прошли 137 человек.

Если у вас есть вопросы по заболеваниям ОРВИ, гриппом и коронавирусом, а также если вы вернулись из другой страны, обратитесь на горячую линию Минздрава по номеру телефона: 8(351)2401516.