/ Челябинская стюардесса вышла замуж за внука легендарного хоккеиста Владислава Третьяка

На шикарной свадьбе выступили звезды российской эстрады

Стюардесса из Челябинска Евгения Николаевская, ставшая известной после участия в конкурсе «Мисс Россия», вышла замуж за хоккеиста Максима Третьяка. С вратарем ЦСКА девушка познакомилась в 2013 году, спустя 4 года пара объявила о помолвке.

Свадьба прошла в здании московского гольф-клуба. Событие посетили не только друзья и родные молодоженов, но и известные артисты. Например, Иосиф Кобзон и Ирина Аллегрова. Кроме гражданского брака Максим Третьяк и Евгения Николаевская заключили церковный: они обвенчались в Туле. Хоккеист назвал день свадьбы лучшим в своей жизни.

Отметим, что в организации свадьбы молодоженам помогал Владислав Третьяк, известный хоккеист и дедушка молодого вратаря ЦСКА.

Добавим, что Максиму и Евгении 21 год.