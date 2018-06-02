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/ Игрок НХЛ Евгений Дадонов провел зарядку и посадил дерево в челябинском парке

Игрок НХЛ Евгений Дадонов провел зарядку и посадил дерево в челябинском парке

Теперь имя хоккеиста значится на «Аллее чемпионов»
сегодня в 15:51
  |  Общество

Сегодня, 2 июня, в челябинском Саду Победы известных хоккеист Евгений Дадонов провел с горожанами утреннюю зарядку. Несмотря на холод и моросящий дождь нападающий американского клуба «Флорида Пантерз» привел с собой своих детей, жену и тещу. НХЛовец показал, как разминаются профессиональные спортсмены.

Для меня не сложно было прийти сегодня сюда. Я и сам размялся, заодно и прогулялся. — поделился с сайтом «Первый областной» Евгений Дадонов.

После тренировки на холодном воздухе хоккеисту предложили посадить дерево на «Аллее чемпионов». Имя воспитанника челябинского «Трактора» стало первым.

То, что здесь будет именное дерево, очень приятно. — прокомментировал хоккеист.

Евгений Дадонов поделился своими планами. Южноуральский легионер перед игровым сезоном собирается посетить жаркие страны, чтобы вновь приступить к усиленным тренировкам.

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