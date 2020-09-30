Стройку в челябинском бору проверило региональное Минэкологии

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Недавно жители Челябинска, которые любит наслаждаться свежим воздухом, заметили в городском бору, недалеко от ЖК «Гагарин Резиденс», ямобур. И предположили, что это идет подготовка к строительству. Поэтому забили тревогу, ведь бор — памятник природы.

На их призывы откликнулись специалисты Минэкологии Челябинской области, которые провели свою проверку. Замминистра Виталий Безруков отметил, что расположенный вблизи комплекса «Гагарин Резиденс» участок не входит и никогда не входил в состав памятника природы Челябинский городской бор.

«Это земли населенных пунктов, и этот участок уже давно предназначался для спортивных сооружений радиозавода «Полет». Несмотря на законность проводимых работ, ОГУ «ООПТ Челябинской области» будет внимательно контролировать их ход», — рассказал Виталий Безруков.

В министерстве экологии также отметили, что они проследят, чтобы строительная техника не заезжала на территорию бора. Особенно пристальное внимание будет за тем, чтобы на этом памятнике природы не велась никакая хозяйственная деятельность.