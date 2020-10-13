Более миллиона рублей задолжал своим работникам директор челябинской стройфирмы

Расследование уголовного дела завершено.

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В Челябинской области зарегистрировано довольно много строительных фирм. И большинство из них работает без всяких проблем. А вот в компании ООО «Социальный сервис» наблюдается огромный ряд проблем. Ранее застройщик не сдал дома в Тракторозаводском районе Челябинска, а сейчас выяснилось, что директор фирмы и вовсе не платил своим работникам зарплату. Но обманутые сотрудники предприятия терпеть отсутствие денег не стали и обратились в госорганы.

Выяснилось, что в период с мая 2019-го по январь 2020 года директор «Социального сервиса» не выплатил работникам более 1,2 миллиона рублей. При этом у него была возможность выдать зарплаты, так как деньги в указанный период времени расходовались на деятельность фирмы.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Социальный сервис» (город Челябинск), обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ ("Невыплата заработной платы")», — сообщили в Следственном комитете Российской Федерации по Челябинской области.

Теперь на имущество обвиняемого наложен арест — для обеспечения полного погашения задолженности. А уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.