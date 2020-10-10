Алексей Текслер посетил строительную площадку инфекционной больницы

Самый масштабный социальный объект в Челябинской области должен начать работать уже в ноябре этого года.

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Сегодня, 10 октября, губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил строительную площадку новой инфекционной больницы. На сегодняшний день её готовность составляет более 70%, проводятся различные работы в административных зданиях, а также работы по благоустройству близлежащей территории.

«Уже построены все корпуса, завершается монтаж внутренних перегородок и стен в административных зданиях. Параллельно идет монтаж инженерных коммуникаций и дверей. В активной стадии находятся работы по благоустройству прилегающей территории. В ближайшее время начнется возведение котельной и очистных сооружений»,— рассказали в пресс-службе правительства Челябинской области.

Алексей Текслер встретился с подрядчиком и ещё раз напомнил ему о том, что медицинское учреждение должно начать работать уже в начале ноября этого года, и переноса сроков сдачи не будет. На это подрядчик сообщил, что все работы идут в соответствии с графиком, а на стройке работают более 660 человек. И с каждым днём их всё больше.

«Новая инфекционная больница — важнейший объект для всего Южного Урала. Он будет своевременный и современный и существенно поможет нам в борьбе с коронавирусной инфекцией»,— отметил Алексей Текслер.

Как только в больнице завершат работу над инженерными сетями, начнётся монтаж необходимого оборудования. Кроме того, подбор медперсонала также продолжается. Губернатор Челябинской области держит каждый этап работ на личном контроле.