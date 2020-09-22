Ряд инициатив до 2030 года представил Алексей Текслер помощнику президента РФ

Губернатор принял участие в совещании в режиме ВКС.

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Сегодня, 22 сентября, губернатор Челябинской области Алексей Текслер в формате видеоконференцсвязи принял участие в совещании у помощника президента РФ Максима Орешкина.

Как сообщили в правительстве региона, в повестке обсуждения была реализация Указа Президента Владимира Путина № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и предложения по корректировке национальных проектов.

«Губернатор как руководитель рабочей группы Госсовета по направлению «Экономика и финансы» представил ряд инициатив к рассмотрению на заседании президиума Госсовета», — сообщили в правительстве Челябинской области.

Отмечается, что помимо Алексея Текслера, в совещании участвовали главы Алтайского края, Кемеровской, Тульской, Калининградской областей и другие.