Строившийся 13 лет путепровод проверил губернатор Челябинской области

Транспортную развязку на Братьев Кашириных и Российской запустили в эксплуатацию.

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Транспортную развязку на улице Братьев Кашириных, которая строилась 13 лет, запустили в Челябинске. Она соединит улицы Кирова и Российскую. Объект, возведение которого было заморожено в 2014 году и возобновлено в 2018, сегодня, 20 мая, проинспектировал Алексей Текслер. Глава региона лично проконтролировал завершение работы.



Отметим, что сегодня в эксплуатацию был введён съезд на улицу Российскую, помимо этого подрядчик должен завершить реконструкцию участка улицы Красноармейской, съезд на улицу Свободы, пешеходные дорожки и спуски с транспортной развязки. Алексей Текслер поставил задачу закончить работы на пешеходной части до конца мая, хотя по планам она должна была быть запущена осенью.

«Надо раньше, в сентябре температурный режим уже хуже, надо летом открыть для пешеходов, это очевидно. Там работы не большие, надо летом такую возможность дать людям»,— подчеркнул губернатор.

Запуск данного путепровода позволит приступить к реконструкции Ленинградского моста, который нуждается в проведении ремонта. Глава региона обозначил, что это принципиально важный объект для города и контроль сроков и качества работ будет особый.

Отметим, что в Челябинской области особое внимание уделяется дорожной отрасли. В этом году увеличено ее финансирование, в 2 раза больше средств получили муниципалитеты на ремонт дорог. В фокусе губернатора находятся все ключевые проекты дорожного строительства и реконструкции путепроводов.

Алексей Текслер подчеркнул, что министерству дорожного хозяйства поставлена задача по качественной подготовке к каждому объекту. Все они, по словам губернатора, должны строится максимально быстро. Глава региона подчеркнул, что за сроками, качеством и своевременностью работ он будет следить лично.