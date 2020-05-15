Строительство новой дороги началось в Челябинске

Дорожное полотно появится в ЖК «Ньютон».

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Новую дорогу начали делать на Северо-западе Челябинска. Строительство стартовало в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Дорожное полотно появится по улице 250-летия Челябинска на участке от Татищева до Академика Макеева.



Контракт на выполнение этих работ был заключён с ООО «Строймеханизация». Общая стоимость работ составила 58,3 миллиона рублей. Финансирование было осуществлено как из федерального бюджета, так и из региональной казны.

«По условиям контракта работы будут завершены в 4 квартале 2020 года. Общая протяженность новой дороги — 0,619 км. Ширина проезжей части составит 16 метров, кроме того, будут обустроены два тротуара с обеих сторон, ширина каждого — 3 метра. Также предусмотрено обустройство газонов»,— уточнили в пресс-службе Челябинской мэрии.

Также в этом году планируются работы на двух объектах, находящихся на северо-западе Челябинска. Это строительство на улице Татищева от Петра Сумина до Петра Столыпина и от улицы Петра Сумина до Комсомольского проспекта. Всего в 2020 году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» на дорожные работы Челябинск получит 1 миллиард рублей.