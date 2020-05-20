Челябинскую область ждет масштабная реконструкция дорог в 2020 году

Запланировано отремонтировать 784 километра автополотна.

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В Челябинской области на 2020 год запланирована масштабная реконструкция и ремонт автомобильных дорог. Для этих целей в областной дорожный фонд было направлено дополнительно 2 миллиарда рублей, общая его сумма — 19,4 миллиарда рублей. На эти средства будет отремонтировано 784 километра дорог, среди которых 56 придется построить заново.

«Несмотря ни на какие сложности, которые в этом году объективно появились, в том числе и с наполняемостью бюджета, мы для себя определились, что дорожные работы мы проводим в полном объеме. Мы наметили в этом году привести в нормативное состояние 784 километра дорог в регионе, это на 345 километров больше, чем в прошлом году. Все конкурсы по большинству объектов уже завершены, работы начаты», — прокомментировал ситуацию губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Кроме того, еще 3,7 миллиарда рублей направлено на реализацию проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Также в регионе действует программа по ремонту мостов и путепроводов. В ее рамках будет отремонтирован Ленинградский мост в Челябинске и путепровод на 9 мая в Магнитогорске. Увидеть, какие дороги сейчас ремонтируют, любой желающий может на карте, размещенной на сайте министерства дорожного хозяйства и транспорта.

Алексей Текслер также подчеркнул, что любое строительство нужно прорабатывать, это касается и строительства соцобъектов.

«Все зависит от того, как проработан проект, как проработаны мероприятия, которые проводятся до фактического начала работ», — отмечает глава региона.

По словам губернатора, если все мероприятия проводятся после того, как уже были начаты строительные работы, у граждан складывается ощущение, что стройка длится бесконечно.