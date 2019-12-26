Строительство хирургического корпуса на территории бора не отразится на экологической обстановке

Компенсационные работы позволят не только сохранить территорию, но и увеличить ее.

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Строительство нового хирургического корпуса Челябинской областной детской клинической больницы все еще вызывают масштабные споры. Из-за того, что корпус захватывает территорию городского бора, общественники выступают против строительства. Для того, чтобы бор не уменьшился в размерах, к нему предлагают присоединить часть, которая во много раз превосходит кусок, который понадобится для строительства.

«Взамен будет присоединен участок с прилегающим водным объектом в 59,9 Га. Этот участок сейчас находится в собственности города, земли его уже начали межевать и появляются планы по строительству жилья, торговых центров, дорог. Против этого выступают жители поселка Мелькомбинат. Благодаря введению этих участков в состав городского бора, нам удасться избежать вырубки десятков тысяч деревьев и деградации без того страдающей реки Миасс с краснокнижными растениями и животными», — рассказал сайту «Первый областной» начальник Управления экологического просвещения Министерства экологии Виталий Безруков.

Под строительство корпуса требуется всего 4,2 Га земли. Часть этой территории — валежник и сухостой, там даже не придется вырубать деревья. Еще на части территории будет сохранен лес, а возле корпуса будут высажены крупномеры, которые позволят с лихвой компенсировать объем кислорода, выделяемый деревьями.

Благодаря этому решению, новый хирургический корпус сможет расширить возможности развития детской медицины в регионе, а его размещение не повлияет на экологическую обстановку в городе.

Напомним, что вчера, 25 декабря, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, во время прямой линии, поддержал проект строительства хирургического корпуса.

Глава региона отметил, что необходим строгий контроль за строительством, чтобы не вырубили лишние деревья.

«На той территории, которые будут возле здания, также необходимо беречь деревья. Высадить крупномерные деревья, которые многократно бы компенсировали потери при строительстве. Саму же стройку нужно вести при наблюдении общественников, внимательно наблюдая с самого начала за строителями», — прокомментировал ситацию Алексей Текслер.

Губернатор подчеркнул, что сомнений, нужно ли строить корпус, не возникало, поскольку развитие детской хирургии в области необходимо.