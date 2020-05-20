Депутаты рассмотрели вопросы строительства нового детского хирургического корпуса в Челябинске

Состоялось заседание комиссии по социальной политике.

Послушать 00:00

Депутаты Челябинской городской Думы на комиссии по социальной политике рассмотрели вопрос о строительстве нового хирургического корпуса Областной детской клинической больницы. Председателем комиссии является главный врач медицинского учреждения Галина Киреева. Именно она презентовала депутатам все возможности, которые открываются перед регионом со строительством нового корпуса.

«Мы занимаем очень ответственные должности и стратегируем развитие всех направлений. Строительство детской больницы — это дух времени. Для того, чтобы лечить детей быстро и качественно, нужно иметь другие условия. Новый корпус необходим для комфортного пребывания детей, для комфортной работы сотрудников. Любая больница — движение науки вперед. Поэтому мы создаем медицинский кластер, который бы лечил наших детей, развивался, делал весь объем медицинской онкологической помощи в области. Чтобы наши дети не уезжали лечиться в Москву, Санкт-Петербург или за границу», — отмечает Галина Киреева.

Председатель Челябинской городской Думы Андрей Шмидт отмечает, что перед депутатами стоит еще множество вопросов, которые предстоит решить в отношении нового корпуса ЧОДКБ.

«Можно сказать, что сегодня мы начали цикл мероприятий по обсуждению этого вопроса. Мы рады, что обсуждение ведется активно, он достаточно сложный. Это важнейшее решение для всей Челябинской области. Мы обсуждаем сегодня вопрос об изменении правового зонирования, мы придаем особый статус данному участку. Чтобы осуществить строительство хирургического корпуса, о котором мы говорим, нужно принять целый ряд решений и начало было положено Законодательным собранием Челябинской области, затем были публичные слушания, сегодня мы должны урегулировать вопрос с правовым зонированием, но впереди у нас еще ряд решений, вплоть до разрешения на строительство», — прокомментировал ситуацию Андрей Шмидт.

Уже 26 мая 2020 года состоится заседание Городской Думы, на котором будут решать дальнейшую судьбу хирургического корпуса.