416 деревьев или тысячи детских жизней: вопрос строительства детской хирургии на месте бора снова обсудили в Челябинске

За круглый стол сели врачи, представители Минздрава, проектировщики, общественники и экоактивисты.

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Споры вокруг строительства нового хирургического корпуса детской областной больницы Челябинска не утихают. Сегодня, 23 января, за круглым столом собрались все стороны, чтобы обсудить проблему и выслушать друг друга. Как рассказали медицинские технологи, планируемое пятиэтажное здание сможет вместить в себя 300 больных детей, которые нуждаются в квалифицированной хирургической или онкологической помощи. Для того, чтобы разместить само здание понадобится лишь 0,9 Га бора, при строительстве, с учетом размещения техники и инвентаря, будет задействовано еще 0,7 Га. Таким образом, площадь вырубки леса составит 1,6 Га, на части из которых в настоящее время стоит сухостой и спутанные кусты.

«При любом проектировании у нас есть раздел „Благоустройство“, где даже после пятна застройки мы должны сделать тротуары, зеленые зоны, высадить кустарники и деревья. Естественно, все это мы проектом предусмотрим, предоставим в экспертизу. Там, где у нас была строительная техника, там будут засажены газоны и будут засажены кустарники и деревья», — пояснила Татьяна Антонова, заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области.

Для того, чтобы разместить хирургическое отделение ЧОДКБ именно в выбранном месте, необходимо будет срубить 416 деревьев. В то время, как хирургия детской больнице крайне необходима. Новое отделение планируют оснастить самой современной техникой, а медицинская помощь здесь будет оказываться по зарубежным стандартам.

«Мы сегодня планируем приемный покой, ключевое отделение этой больницы, именно по технологии интенсивного приемного покоя организовать. То, что видели в больницах Израиля, Японии, США, мы очень много объезжали. Это когда заезжает ребенок и непосредственно в этих пределах и пространствах к нему спускаются все специалисты», — рассказала Виктория Сахарова, первый заместитель министра здравоохранения региона.

Экоактивисты во время заседания круглого стола неоднократно предлагали рассмотреть другие территории и уже готовые здания для организации на их базе детской хирургии, но замминистра здравоохранения объяснила, почему так важно расположение этого корпуса именно рядом с основным зданием больницы. Тем более, что попытки найти другое место Минстроем уже предпринимались.

«Современной тенденцией является кластер медицинской помощи, когда мы выстраиваем единую технологическую цепочку, технология медицинская не должна прерываться. Мы очень много раз рассуждали, что есть пустующие площади и на Северо-западе, и где-то за пределами леса, но как только прерывается технология оказания медицинской помощи, сразу ухудшается состояние ребенка и него шансы на выживание», — рассказала Виктория Сахарова, первый заместитель министра здравоохранения региона.

Именно идея кластерности оказания помощи и не позволяет медикам согласиться на перенос детской хирургии, к примеру, на Северо-запад Челябинска. Ребенок, которому может понадобиться помощь врача из основного здания детской больницы, попросту может не дождаться.

«Мы очень долго выбирали разные площадки, очень долго анализировали и смотрели именно с позиции жизни и здоровья ребенка», — пояснила Виктория Сахарова.

Собравшихся также заинтересовал вопрос, а хватит ли вырубленной единожды территории для нормального существования отделения. Не случится ли так, что при очередной модернизации больнице понадобятся новые площади бора.

«Минимум 50 лет мы планируем функционировать в этом корпусе без глобальных реконструкций. Да, конечно, процессы усовершенствования медицинской помощи они всегда присутствуют, но это не потребует перестройки стен, возведения дополнительных объектов», — заверила Виктория Сахарова.

Средства на строительство детского хирургического корпуса Челябинской областной детской клинической больницы были выделены из федерального бюджета. В настоящее время 5 миллиардов рублей, которые призваны спасать детские жизни, повисли в воздухе из-за разногласий защитников леса и строителей. Готового проекта пока нет, так как его разработку пришлось «заморозить».

В ходе обсуждения экоактивисты обратились в Минстрой с предложением подготовить план, который покажет, каким образом планируется восстанавливать нанесенный бору ущерб, после чего проектирование можно будет продолжить. Когда проект строительства будет готов, его обсудят на публичных слушаниях.