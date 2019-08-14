Строительство ФАПов на Южном Урале возьмут под особый контроль

До конца 2019 года на территории области откроется 24 ФАПа.

Глава Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 14 августа, на областном совещании губернатора рассказал, что создание новых ФАПов на территории региона необходимо держать под особым контролем. Соответствующее поручение он дал министерству здравоохранения и министерству строительства области.

«Я об этом много говорил, вижу разные сигналы и действия, которые меня не устраивают. Мы должны не приостановить, а реально прекратить так называемую оптимизацию медицинских учреждений, которая в ряде территорий фактически лишила людей первичной медицинской помощи. Недопустимо закрытие любого медучреждения, включая сельский ФАП. Если людям не обеспечена реальная альтернатива, самая прогрессивная медицина бессильна и бесполезна, если люди не могут до нее добраться», — прокомментировал ситуацию Алексей Текслер.

По словам главы региона, вопросы о доступной медицинской помощи все еще остаются самыми актуальными и наболевшими во многих районах области, которые он посещал с рабочими визитами. Для решения этих проблем в регионе будут открыты еще 100 новых ФАПов. Крайний срок их создания был дан до конца 2021 года. Особое внимание будет уделено медучреждениям в малых городах и районах.