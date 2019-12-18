Долгожданный ФАП открылся в Аргаяшском районе

Раньше жителям деревни Уразбаева приходилось ездить к врачам в соседние города.

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В деревне Уразбаева настоящий праздник — все жители искренне радуются открытию фельдшерско-акушерского пункта. Много лет в отдаленном поселении не было своего медицинского кабинета, за помощью жителям приходилось ездить за 60-80 километров: в Яраткулово, Аргаяш, Чебаркуль или Миасс. Сейчас на прием к фельдшеру можно попасть рядом с домом.

«В Уразбаева около 70 дворов, более 200 коренных жителей. Тут есть и дети, и старики, и больные люди. Раньше нам приходилось куда-то ехать, было очень тяжело, поскольку автобусы здесь не ходят», — рассказывает сайту «Первый областной» жительница деревни Кария Зейнурова.

Отсутствие транспортной сети — большая проблема деревни Уразбаева. Здесь ходит только школьный автобус, именно он подвозит жителей, если им нужно куда-то добраться.

«В 2019 году в Аргаяшском районе появилось два ФАПа: в Башакуле и в Уразбаева. Выбор на эту деревню пал потому, что тут нет автобусного сообщения, а также потому, что здесь очень активные жители. Пока в деревне не было ФАПа, они пытались своими силами его организовать, делали ремонт в заброшенном помещении школы», — прокомментировал для сайта «Первый областной» староста деревни Уразбаева Рамис Мухамадеев.

Всё же самим ФАП открывать не пришлось. В деревню направили почти 6 миллионов рублей из федеральной казны на строительство медучреждения. Местный бюджет вложил 200 тысяч на благоустройство вокруг.

В новом здании прием будет вести фельдшер. Его уже нашли. В распоряжении медика есть аппарат ЭКГ и дефибриллятор. Мечтают жители и о своем терапевте. Кандидат живет прямо в деревне, работает в Челябинске. Если удастся, несколько дней в неделю он будет принимать в родной деревне.

Совсем скоро в одной из деревень Аргаяшского района пройдет открытие еще одного ФАПа.

«В Уразбаева открылся 35 ФАП в Аргаяшском районе. Еще один ФАП в деревне Кузяшева почти готов, его открытие пройдет в конце января — начале февраля следующего года», — отметил глава района Исрафиль Валишин.

Открываются медицинские кабинеты в рамках программы по строительству фельдшерско-акушерских пунктов.