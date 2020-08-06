По стопам: детский симфонический оркестр появится в Челябинске

На реконструкцию филармонии был направлен 171 миллион рублей.

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Детская филармония в Челябинске, которая сейчас находится на реконструкции, обрела дату открытия. Площадка будет сдана в 2021 году. Об этом сегодня, 6 августа, объявили в пресс-службе правительства региона.



Здание было построено в 1984 году. В 2017 было принято решение о его реконструкции, на эти цели из регионального бюджета был выделен 171 миллион рублей. Ход работ проверил губернатор Алексей Текслер. Он отметил важность проекта для всей области, а также заявил, что филармония станет полноценным концертным залом.

«Мы планируем здесь организовать детский симфонический оркестр. Все четыре направления развития музыкального искусства будут задействованы здесь. Это и хоровое, и классическое, эстрадно-вокальная и джазовая студия. Более того, я уже переговорил с Игорем Бутманом, и он планирует здесь организовать студию. Очень много интересных форматов. Дети заждались. В следующем году, когда мы откроем филармонию, это будет праздник для наших детей и их родителей»,— подчеркнул губернатор.

В год открытия, совместно с минкультом в филармонию закупят свето-звуковое оборудованием и музыкальные инструменты. По планам, полезная площадь здания увеличится на 1 000 квадратных метров. Также реконструкцией предусмотрено возведение второго этажа.