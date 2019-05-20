/ Строительство часовни у ЮУрГУ не начнут без одобрения жителей

Глава Челябинска пообещал, что как в Екатеринбурге не будет.

Часовня, которую предлагают построить возле ЮУрГУ, снова попала в поле зрения горожан. Причиной тому стал конфликт в соседнем Екатеринбурге: жители выступают против строительства храма на месте старого сквера. Как рассказал глава администрации Челябинска, выводы из произошедшего сделаны, поэтому стройка в южноуральской столице не идет.

Урок этот однозначно должен быть изучен. У нас строительство приостановлено, мы изучаем мнение жителей. Будет идти общение. Пока мы вопрос не изучен, строительство не планируется. — сказал глава Челябинска Владимир Елистратов.

Напомним, что все проекты часовни проходят общественные слушания.