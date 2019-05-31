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/ О преимуществах физико-математического факультета расскажут в прямом эфире

О преимуществах физико-математического факультета расскажут в прямом эфире

Пресс-конференция для выпускников и их родителей.
сегодня в 07:00
  |  Общество
В этом году Южно-Уральскому государственному гуманитарно-педагогическому университету исполняется 85 лет. В рамках праздничных мероприятий запланированы, в том числе, и встречи выпускников разных специальностей в формате онлайн-конференций. На этот раз студенты разных лет расскажут, почему они поступили именно на физико-математический и как этот выбор отразился на их дальнейшей жизни.

Физико-математический факультет сегодня. Какой он? Готовят ли там IT-специалистов? Какие предметы изучают студенты? Что с развитием науки на факультете? Как обеспечены дисциплины оборудованием? Могут ли выпускники вести кружки робототехники? На эти и другие вопросы в прямом эфире ответят спикеры конференции: Ольга Бочкарева, кандидат педагогических наук, декан физико-математического факультета, Леонид Песин, доктор физико-математических наук, профессор кафедры физики и методики обучения физики, Жанна Буйло, директор астрономического комплекса, заместитель декана по воспитательной работе, председатель приемной комиссии факультета, Людмила Носова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры информатики, информационных технологий и методики обучения информатики, выпускница факультета информатики, магистрант Высшей школы экономики, Екатерина Шумакова, кандидат физико-математических наук, заведующая кафедрой математики и методики обучения математики, Надежда Федорова, студентка, председатель студенческого совета факультета.

Присоединиться к прямой трансляции конференции можно 31 мая в 10:30 на сайте 1obl.tv и во всех соцсетях «Первого областного».

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Есть вопрос
Зеленая передача
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