/ Об особенностях естественно-технологической специальности расскажут в прямом эфире

Онлайн-конференция для абитуриентов.

В этом году естественно-технологическому факультету Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета исполняется 85 лет. Подразделение отмечает круглую дату вместе с Челябинской областью и университетом. Одним из событий в рамках празднования юбилея станет пресс-конференция со студентами, которые в прямом эфире расскажут, почему они поступили именно на естественно-технологический факультет, и как этот выбор отразился на их дальнейшей жизни.

Каких специалистов готовит естественно-технологический факультет? Почему выпускники факультета всегда востребованы? На каких предприятиях они работают? На эти вопросы в рамках пресс-конференции ответят: Серафима Левина — декан естественно-технологического факультета, доктор биологических наук, кандидат химических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, Вадим Цейликман — доктор биологических наук, профессор, директор высшей медико-биологической школы ЮУрГУ, Виталий Латюшин — кандидат педагогических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы, автор учебника по зоологии, ректор ЧГПУ с 2000 по 2010 г. г., Ирина Глазырина — руководитель городского объединения учителей химии, Алексей Кисляков — кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой воспитания и дополнительного образования (Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования), Регина Бабикова — тренер ораторского мастерства, Алёна Лазарева — магистрант естественно-технологического факультета, «студент года».

Присоединиться к прямой трансляции встречи можно 22 мая в 11:00 на сайте 1obl.tv и во всех соцсетях «Первого областного».