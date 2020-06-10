Процедуру банкротства физических лиц могут упростить в России

Тема находится на обсуждении в Совете Федерации.

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В России могут упростить процедуру банкротства. Данная инициатива рассматривается с Совете Федерации. Именно по этому поводу с южноуральцами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, встретилась Маргарита Павлова.



Одной из жертв мошенников стала Евгения. Женщине предложили обезопасить карту, а в итоге, как она сама призналась, сделали кредит на 130 тысяч рублей. Уловкам мать двоих детей поверила поскольку у мошенников были все данные. У ещё одной женщины — Ирины Смирновой размер долга оказался равен 576 тысячам. Такие деньги для пенсионерки являются неподъёмными. Существует лишь один выход — пройти процедуру банкротства.

«Тут вообще не рассматривается вероятность. Она по факту банкрот. Просто нужно оформить и организовать это. Здесь не стоит вопрос получится — не получится. Просто нужно это взять и сделать»,— сказал руководитель антикризисного центра Вячеслав Курилин.

В Совете Федерации сейчас обсуждают возможность упростить процедуру банкротства физических лиц. Однако единого мнения у сенаторов по этому вопросу нет. Как рассказала Маргарита Павлова всё дело в том, что нет общего согласия.

«Вопрос немного завис. В том плане, что нужно некоего консенсуса между мнением банкиров, в том числе, потому что они считают, что есть некие риски. Опасаются, что будут некие такие злоупотребления специальные банкротства, преднамеренные банкротства»,— сказала член Совета Федерации от Челябинской области Маргарита Павлова.

Отметим, что сенатор пообещала, что проблемы заявительниц будут находиться на её личном контроле. Женщинам помогут выйти из трудной финансовой ситуации.