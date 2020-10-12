278 обманутых дольщиков получат квартиры в Челябинске

Строительство двух домов в ЖК «Радуга» будет завершено.

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В Челябинске 278 обманутых дольщиков смогут получить свое жилье. Речь идет о двух недостроенных домах №6 и №13 в жилом комплексе «Радуга» застройщика ООО «Капитал Дом». Застройщик, входивший в группу компаний «Серебряный ключ», был признан банкротом .

Решение о завершении строительства было принято наблюдательным советом Фонда защиты прав дольщиков.

«Хочу отметить, что сейчас главная наша ценность — это люди. Мы прилагаем усилия, чтобы улучшить качество жизни россиян и обеспечить им конституционное право на жилье. Я рад, что сейчас появился действующий механизм, который позволяет нам строить людям дома», — прокомментировал ситуацию заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Вопрос с недостроенными жилыми домами на личном контроле держит губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава региона не раз обращался в правительство РФ и АО «Дом.РФ» с инициативой о скорейшем решении вопросов дольщиков, оставшихся без жилья.

Отметим, что в Челябинске прошло заседание рабочей группы по контролю за строительством с привлечением средств граждан. В Едином реестре проблемных объектов на данный момент находится 49 домов, по каждому из которых есть план мероприятий по восстановлению прав дольщиков.