Строительную компанию оштрафовали за работы берегу Тургояка

Реконструкцию проводили без разрешения местных властей.

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За незаконные работы по реконструкции объектов на берегу охранной зоны озера Тургояк штраф заплатит компания «Строй-Инвест». Такое решение вынес арбитражный суд Челябинской области после проверки, проведенной природоохранной прокуратурой.

«Выявлены нарушения законодательства при осуществлении работ по реконструкции объектов капитального строительства со стороны ООО „Строй-Инвест“, которым работы осуществлялись в отсутствие разрешений органа местного самоуправления на проведение реконструкции объектов капитального строительства», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В отношении юридического лица компании возбудили административное дело по ч.1 ст.9.5 КоАП РФ. За нарушение установленного порядка строительства, реконструкции и капремонта будет необходимо заплатить штраф в размере 250 тысяч рублей.