Минэкологии продолжает борьбу с незаконным забором на берегу Тургояка

Собственники коттеджей плюют на все требования о выполнении требований законодательства.

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Министерство экологии Челябинской области контролирует ситуацию по факту размещения забора на берегу Тургояка. О том, что вокруг коттеджного поселка появилось ограждение, сообщили средства массовой информации. Специалисты ведомства отправились на место, но к их приезду калитка забора уже была открыта.

«Само ограждение доходит до уреза воды озера Тургояк, что является нарушением природоохранного законодательства. За это нарушение еще в январе 2020 года в отношении арендатора земельного участка министерством экологии было вынесено постановление по ст. 8.12.1 КоАП РФ, которое вступило в силу в апреле. Согласно данному постановлению нарушитель должен был обеспечить свободный доступ, убрав забор, а также уплатить штраф в 200 тысяч рублей», — сообщает заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Поскольку штраф все еще не оплачен, дело передано судебным приставам. Минэкологии готовит иск в суд, для того, чтобы владелец демонтировал забор. Кроме того, дело взяла под контроль прокуратура Миасса, направившая постановление, согласно которому нарушения необходимо устранить в сентябре.