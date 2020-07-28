Часть территорий на Тургояке станет закрыта для туристов

В заповедных зонах будет запрещена любая хозяйственная деятельность.

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В Челябинской области планируют создание нового природного парка. Речь идет о территории, прилегающей к озеру Тургояк. После зонирования часть территории станет заповедной — то есть в ней не будет баз отдыха и кемпингов.

«По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера рассматривается вопрос о создании природного парка „Тургояк“. Это поручение он дал в прошлом году на совещании с общественниками по вопросу озера Тургояк и Кисегач. Если данный проект будет принят, то будут выделены заповедные зоны, будут выделены зоны рекреации. В зонах рекреации будут практически все существующие базы и кемпинги, которые сейчас есть, где можно будет развивать туризм. Заповедные зоны будут нетронутыми зелеными участками, где будет запрещена любая хозяйственная деятельность», — сообщил корреспонденту сайта «Первый областной» заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Кроме того, Виталий Безруков отметил, что за последние 13 лет качество воды в озере Тургояк значительно ухудшилось. Причина этому — сток канализации, а также иных биологических компонентов. Специалистами проводится ежегодный мониторинг, чтобы отслеживать динамику загрязнения воды в озере.