Строителей по возможности просят сидеть дома

Им рекомендовано соблюдать особые условия в работе.

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Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области обратилось ко всем руководителям строительных компаний с рекомендациями по организации особого режима работы во время пандемии коронавируса. Они просят ограничить присутствие на площадках любых работников, которые не участвуют непосредственно в строительном процессе.

«Офисные работники (за исключением дежурных служб) по возможности должны быть переведены на дистанционный режим работы. А в местах временного размещения работников необходимо систематически проводить санитарно-эпидемиологические мероприятия, включающие обеззараживание здания. Также их всех сотрудников нужно обеспечить масками и антисептиками», — говорится в рекомендациях Минстроя.

При этом сказано, что все строительные организации должны самостоятельно установить особый режим работы в зависимости от технологического процесса на объекте. На некоторых местах стройку полностью прекратить нельзя, иначе это может привести к потере способностей несущих конструкций. Поэтому там важно создать особые условия работы, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

Министерство строительства также открыло горячую линию, куда с любыми вопросами могут обратиться все строительные организации: 8-351-210-14-28.