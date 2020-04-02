Ни карантин, ни тонкий лед не останавливают рыбаков от поездок на водоемы

В Троицке для одного из них такая ловля закончилась ЧП.

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Каждую весну рыбаки, которые не бояться выходить на очень тонкий лед, проваливаются под него. И все бы ничего, да в Челябинской области объявлен режим обязательной самоизоляции. Но даже это не мешает любителям рыбы идти за своим уловом.

Вот и сегодня, 2 апреля, сотрудники МЧС сумели спасти мужчину, который провалился под лед на реке Уй в Троицке. Оказалось, он шел на противоположный берег к своим друзьям, таким же нарушителям режима.

Примерно на середине водоема со всеми снастями он провалился под лед. Призыв друзей рыбака услышали специалисты государственной инспекции по маломерным судам, которые собирались на очередной рейд. По уже трещавшему льду они ползком пробрались к утопающему и смогли вытащить из зоны бедствия.

«Житель Троицка и его товарищи этим апрельским утром нарушили не только правила безопасности на водных объектах, но и распоряжение Губернатора Челябинской области об обязательной самоизоляции. Такое халатное отношение к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих недопустимо», — заявили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Напомним, Владимир Путин объявил текущую неделю нерабочей не для того, чтобы люди как следует отдохнули и насладились природой в компании друзей. Главная цель изоляции — разобщить людей и остановить стремительное распространение коронавирусной инфекции в регионах России.

Напомним, что выходить из дома во время обязательной самоизоляции без крайней необходимо нельзя. По всем вопросам, касающимся коронавируса, а также ограничительных мер, можно узнать на круглосуточной горячей линии, которую запустили в Челябинской области: 8-800-201-41-88.