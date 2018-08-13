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На Форуме «Строительство-2018.Ural» Сбербанк рассказал про эскроу-счета и изменения в ипотечном кредитовании

Участники обсудили изменения в законодательстве о долевом участии в строительстве и новое в ипотечном кредитовании.
сегодня в 12:38
  |  Общество

В рамках выставки-форума «Строительство 2018.Ural» 7-го августа состоялся Конгресс застройщиков Челябинской области с участием специалистов Сбербанка.

Организаторами встречи стали Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области, Союз строительных компаний Урала и Сибири и Первое выставочное объединение. Участники Конгресса обсудили изменения в законодательстве о долевом участии в строительстве (214-ФЗ), вступившие в силу с 1 июля 2018 года, и новое в ипотечном кредитовании.

Об эскроу-счетах — новом финансовом инструменте, который защищает интересы покупателя и застройщика во время расчетов по сделке — участникам Конгресса рассказал Роман Лихопуд, начальник отдела по работе с клиентами крупного и среднего бизнеса по финансированию недвижимости Челябинского отделения Сбербанка.

По сути, эскроу-счёт — это приложение к долевому участию в строительстве, которое обязует банк перечислить денежные средства по факту сдачи дома и передачи квартиры покупателю. Для покупателей этот новый способ оплаты позволит получить квартиру по изначальной стоимости и в указанные застройщиком сроки, — вводит в курс дела эксперт Сбербанка.

Что касается кредитования Сбербанком застройщика, то благодаря размещению средств дольщиков на эскроу-счете возможен дисконт по ставке до 0,01%. Новый вид финансирования застройщиков только начинает работать, но Сбербанк уже адаптировал свои кредитные продукты и процесс сопровождения корпоративных клиентов под изменения в 214-ФЗ и начал работу по ним. Также эксперт Сбербанка рассказал о другом изменении закона о долевом участии, которое предусматривает наделение уполномоченных банков функцией сопровождать все строительные и жилищные проекты застройщика.

Темой доклада Ирины Звонаревой, начальника Управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Челябинского отделения Сбербанка стали нововведения в ипотечном кредитовании. Это новая аккредитация застройщика, которая включает создание личного кабинета застройщика в системе ДомКлик, сокращение сроков аккредитации и минимизация пакета документов до наименования жилищного комплекса и ссылки на сайт. Также вводится новая схема мониторинга застройщика, которая включает сравнение темпов строительства с графиком строительных работ, проверку информации о банкротстве, изучение арбитражных процессов в отношении застройщиков и анализ продаж застройщика и объемов проведенных строительных работ.

Кроме того, теперь на сайте ДомКлик можно купить не только готовую квартиру, но и строящуюся, и отправить ее на рассмотрение в банк можно тоже через сайт и буквально в один клик. Также банк будет активизировать свое участие в совместных программах для зарплатных предприятий, что даст застройщикам новых клиентов. А в целях продвижения жилищных комплексов планируется информирование клиентов, имеющих одобрение по кредиту, через чат на ДомКлике о конкретных объектах застройщика и спецпредложениях.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн. физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015.Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

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