/ Телеведущая Ксения Стриж усыновила ребенка из челябинского приюта

Родители мальчика лишены прав.

15-летний мальчик из челябинского приюта нашел новый дом. Под свою опеку Никиту взяла столичная телеведущая Ксения Стриж. Перед тем, как принять окончательное решение, подросток во время зимних каникул уже гостил в Москве. Для 51-летней женщины мальчик стал первым ребенком.

Я привезла Никитку из Челябинска. Ему 15 лет будет через два дня. Он у меня уже гостил в зимние каникулы. У него есть родители, просто они лишены родительских прав. Мне показалось, что я могу подарить человеку возможность хорошей насыщенной жизни. Он хочет поступать в цирковое училище. У меня сейчас желание номер один, чтобы он поступил, и я верю, что он поступит. — рассказала в эфире телеканала «Мир» телеведущая Ксения Стриж.

Публикация от Ksenia Strizh / Ксения Стриж (@strizh_official) 13 Июл 2018 в 6:10 PDT

Отметим, что телеведущая заявила о намерении усыновить ребенка еще год назад. Так выбор пал на челябинский интернат.