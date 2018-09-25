/ «В подъезде ночевала, боялась идти домой». Приют для молодых мам откроют в Южноуральске

Женщины, оказавшиеся в трудной ситуации, смогут жить в здании бывшего аптечного склада.

Настоятель Благовещенского храма в Южноуральске, отец Виталий, пытается помочь молодым мамам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. К таковым относятся все, кому нужна психологическая и материальная поддержка. Нередко женщинам нужен временный кров. Если бы в Южноуральске существовал центр для молодых мам и беременных, женщины могли бы вместе решать проблемы и знали, что они не одни.

Был момент, когда я не могла работать. Ребенку было около 2 месяцев и еще трое детей. Я получала пособие, не было своего жилья. Даже продуктов не было в тот момент. Была сложная ситуация с мужем, он и с ножом кидался на меня. Я не пускала его на порог, и он начал вышибать решетки. Мы убегали из дома, бывало, что с маленьким ребенком и в подъезде ночевала, боялась идти домой. Я обратилась к отцу Виталию, он привез деньги и продукты. Помогал так около 2 лет. — поделился с сайтом «Первый областной» Айгуль Сулейманова.

Теперь женщины, которым помогал отец Виталий, хотят отблагодарить его за поддержку. Они готовы ремонтировать помещение, в котором расположится приют. Сейчас под него выбрали старый аптечный склад. В центре должны появиться кухня, столовая и комнаты для 5−6 семей, прачечная, уборные. Также в центре будут работать юрист и психолог. Отец Виталий уже договорился с несколькими компаниями: одна предоставит пластиковые окна, другая — кровлю. Сделать ремонт хотят к зиме.

Главное — взять оперативно под крышу это здание. Здесь много незваных гостей, нет охраны. Вот лежак устроили. Но как только строительство начнется, мы организуем охрану и проведем отопление. Нам нужно сейчас поставить окна и поменять кровлю, иначе здание будет разрушаться. Это первоочередная задача. Самое главное, что стены крепкие, все остальное можно сделать. — рассказал сайту «Первый областной» отец Виталий.

У отца Игоря уже есть опыт организации подобных центров. В Увельском под его началом появился приют для бездомных, сейчас там живут 20 человек и ведут хозяйство. Из маленького центра разрослась целая ферма.

Помочь центру для мам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, появиться до зимы может каждый. Пожертвования принимает местная религиозная организация «Православный Приход храма Благовещения Пресвятой Богородицы города Южноуральска Троицкой Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)».

Адрес: 457 040, Челябинская область, город Южноуральск, улица Троицкая, дом 1А

ИНН / КПП 7 424 990 202 / 742 401 001 ОГРН 1 147 400 002 617

Р/с 40 703 810 290 470 002 688 в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» г. Челябинск

К/с 30 101 810 400 000 000 000 БИК 47 501 779 ОКПО 32 534 861

Для платежных поручений использовать сокращенное наименование:

Местная религиозная организация «Православный Приход храма Благовещения Пресвятой Богородицы».

Телефон настоятеля храма: 8 912−799−99−66;

E-mail: blagovest457040@mail.ru

Осуществить пожертвование можно переводом на карту VISA Сбербанка № 4276 7200 1443 2829 (Виталий Васильевич М.), обязательно указав в переводе «Пожертвование на Приют» или в Яндекс. Кошелек 10 012 421 690 651.