/ Уже 100 челябинцев мечтают стать телеведущими на телеканалах ОТВ и «Восточный экспресс»

Мечтаю раскрыть творческую часть своей личности, овладеть приемами работы с субтитрами, развить грамотную аргументированную речь, овладеть приемами монтажа, интервьюирования и работай перед телекамерой. — рассказывает участник проекта «Лица» Виктор Новокрещенов.
Еще одна участница, мечтающая работать в самом крупном медиахолдинге Челябинской области Ольга Климова. Женщина хочет доказать, что ее возраст самый подходящий для ведения утреннем программы на ОТВ.
Я жаворонок и всегда заряжена позитивом. Хочу вести ток-шоу, так как я умею управлять зрителями и всегда могу задать интересный вопрос, получив на него ответ. Конечно же, мне хотелось бы сделать передачи про образование, ведь я проработала учителем 10 лет, и сейчас являюсь преподавателем. — рассказала Ольга Климова.
Прием заявок на кастинг проекта «Лица» продлится до 27 июля. Принять участие в конкурсе легко, для этого необходимо заполнить анкету по ссылке: faces.1obl.ru.