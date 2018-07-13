/ Уже 100 челябинцев мечтают стать телеведущими на телеканалах ОТВ и «Восточный экспресс»

Медиахолдинг продолжает принимать заявки от участников проекта «Лица»

Уже сто челябинцев мечтают стать ведущими популярных программ на телеканалах ОТВ и «Восточный экспресс». Новые заявки поступают каждый день. Среди кандидатов — студенты, юристы, домохозяйки и преподаватели. Каждый участник делится своим фото, а некоторые присылают видео. Креативный снимок в каске с топором прикрепил к анкете челябинец Виктор Новокрещенов. Тем самым привлек внимание к своей личности.

Мечтаю раскрыть творческую часть своей личности, овладеть приемами работы с субтитрами, развить грамотную аргументированную речь, овладеть приемами монтажа, интервьюирования и работай перед телекамерой. — рассказывает участник проекта «Лица» Виктор Новокрещенов.

Еще одна участница, мечтающая работать в самом крупном медиахолдинге Челябинской области Ольга Климова. Женщина хочет доказать, что ее возраст самый подходящий для ведения утреннем программы на ОТВ.

Я жаворонок и всегда заряжена позитивом. Хочу вести ток-шоу, так как я умею управлять зрителями и всегда могу задать интересный вопрос, получив на него ответ. Конечно же, мне хотелось бы сделать передачи про образование, ведь я проработала учителем 10 лет, и сейчас являюсь преподавателем. — рассказала Ольга Климова.

Прием заявок на кастинг проекта «Лица» продлится до 27 июля. Принять участие в конкурсе легко, для этого необходимо заполнить анкету по ссылке: faces.1obl.ru.