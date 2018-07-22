/ «Усыновленный» ведущей Ксенией Стриж челябинский сирота вернулся в детдом

Звезда опровергла информацию об опекунстве.

Известная ведущая и актриса Ксения Стриж заявила, что не усыновляла 15-летнего Никиту из челябинского детдома. Она пояснила, что информация неверно было истолкована общественностью после публикации снимков в социальных сетях. Опекунства над мальчиком ни Ксения, ни ее муж не оформляли, он находился у них в Москве лишь в период, когда сдавал вступительные испытания.

Я не усыновляла Никиту. Есть такое понятие — «гостевой режим». Объясняю, около года назад я познакомилась с этим замечательным мальчишкой. Парень очень понравился своей открытостью и индивидуальностью. Я прониклась его непростой судьбой, у него нет родителей, поэтому захотела помочь. Мы договорились, что если он захочет приехать в столицу, то пусть смело пишет, встречу! Слово свое сдержала. Никита гостил у меня зимой, а сейчас я помогала ему в поступление в профессиональное цирковое училище. Он заканчивает 9 класс, хочет стать студентом факультета эстрады. К сожалению, в этот раз фортуна была не на его стороне. На третьем испытании он провалился. Но не расстроился. — цитирует «СтарХит» ведущую.

Ксения пояснила, что юноша намерен продолжить попытки на следующий год, ее предложение о помощи на этот случай остается в силе. Сейчас они продолжают общение через интернет.

Публикация от Ksenia Strizh / Ксения Стриж (@strizh_official) 13 Июл 2018 в 6:10 PDT

Ранее звезда опубликовала в социальных сетях совместное фото с подростком, после чего в ее адрес посыпались поздравления. Подписчики Ксении подметили, что юноша очень похож на ведущую.