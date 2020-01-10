Стригущий лишай снова зафиксировали в школе и детсаду Копейска

Заражены два ребёнка.

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В школе № 13 и в группе детского сада при учреждении в Копейске Челябинской области дети заразились стригущим лишаем. Информацию подтвердили в администрации шахтёрского города.

«Выявлено два случая микроспории среди детей — один случай в группе дошкольного отделения и один в 3Б классе начальной школы. В группе и классе проводятся карантинные мероприятия сроком до 22 февраля», — сообщил начальник управления образования Копейска Алексей Ангеловский.

Известно, что оба заразившихся ребёнка из одной семьи. Предположительно, они подцепили болезнь от котёнка, которого подобрали на улице.

«9 января проведен осмотр контактных детей. Больных среди них не выявлено, назначена заключительная дезинфекция в помещениях класса и группы», — прокомментировали в кожно-венерологическом диспансере № 3.

Котенка, «подозреваемого» в распространения болезни, рекомендовано обследовать у ветеринара.