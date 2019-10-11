Лишай из Копейска добрался до Челябинска

Отдельные случаи заболевания были зарегистрированы в мегаполисе.

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В Челябинске появились случаи заболевания лишаем. Главным переносчиком микроскопии являются безнадзорные животные.

«Лишай в нашей стране всегда был, есть и будет, потому что он живет на кошках и собаках. Были случаи в Копейске. В Челябинске они тоже есть», — пояснил Анатолий Семенов, главный государственный санитарный врач по Челябинской области.

Вспышка заболевания замечена в Копейске. За осень выявлено 46 случаев заразившихся. В основном, это дети из шести школ и двух детсадов. Специалисты отмечают, что заболевание сезонное, первый признак инфекции: высыпание на коже.

«Это заболевание — грибок. Периодически, мы видим вспышки в районах, в том числе и в Челябинске. Заболевание появляется тогда, когда дети отправляются в школу. Потому что оно передается от кошек и собак, а школьники с ними контактируют», — пояснил Карен Даллакян, ветеринар.

Чтобы обезопасить себя от болезни, специалисты просят прививать животных от грибковых заболеваний, а также не гладить безнадзорных кошек и собак голыми руками.