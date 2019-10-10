Новые случаи заболевания лишаем зафиксировали в Копейске

Об этом сообщили врачи областного кожно-венерологического диспансера.

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В Копейске возросло количество заболевших лешаем. Сначала года по городу замечено 102 случая, а это на 32 процента больше, чем в прошлом. Почти все — дети, сообщают врачи в ГБУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер № 3».

«В основном заражаются дети. Только за сентябрь и октябрь из 46 заболевших людей, 42 — это школьники и детсадовцы. Микроспория легко передается при прямом и даже косвенном контакте с носителем, поэтому возникают вспышки болезни», — рассказала Лилия Лобанова, заместитель главного врача ГБУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер № 3» по организационно методической работе.

Случаи обнаружения лишая зафиксированы в шести школах и двух детсадах: в школе № 13 — 11 случаев, № 43 — 5, в № 21 −2 случая, в школе № 47 — 2 случая, № 24 — 2 случая, № 42 — 2 случая, в детсаде № 37 — 3 случая и детсаде № 27 — 2 случая. Последний случай зафиксирован 9 октября в школе № 13. Семья, в которой дети заболели дети, взяла в дом двух бездомных кошек с улицы.

Микроспория имеет сезонное заболевание и передается через животных, отметили специалисты.

«Микроспория — это сезонное заболевание: весной-осенью, потому что сейчас тепло, все безнадзорные животные на улице, все дети вышли в школы в садики», — пояснила Лилия Лобанова, заместитель главного врача ГБУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер № 3» по организационно методической работе.

Врачи отмечают, что в некоторых школах Копейска из-за отсутствия ограждений на территории, безнадзорные животные гуляют рядом с детьми. Школьники играют с ними, а это может стать причиной заболевания.

Роспотребнадзором сейчас проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия, которые направлены на устранение вспышки заболеваемости.

«Осмотрены коллективные контакты и бытовые контакты. Проведена заключительная дезинфекция в садиках и школах. Подготовлены объявления для жителей, чтобы они не брали животных. Также занимаемся отловом животных и усиливаем дезинфекционный режим в образовательных учреждениях. Проводятся конкретные мероприятия в учреждениях: усиливается дезинфекционный режим, закрепляются классы там, где выявлены случаи заболевания микроспории», — пояснили специалисты Роспотребнадзора.

Администрация Копейского городского округа взяла ситуацию со вспышкой заболеваемости на контроль.