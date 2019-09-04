Кости и останки разбросаны вокруг скотомогильника в Верхнем Уфалее

Прокуратура потребовала главу округа навести порядок на территории захоронения животных.

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В двух километрах от поселка Новый Уфалей расположена биотермическая яма — проще говоря, скотомогильник, в который свозятся трупы животных со всего округа. По документам он принадлежит муниципалитету и до сих пор действует, только вот по состоянию территории вокруг этого не скажешь. На дороге, ведущей к скотомогильнику, нет даже указателя, она заросла травой и кустами, а забор, который по высоте не достигает даже требуемых двух метров, местами покосился. Невысоким ограждением, судя по всему, кто-то уже попытался воспользоваться. Об этом свидетельствует переброшенный через забор труп коровы.

Все эти и другие нарушения выявила прокуратура Верхнего Уфалея.

«Также в ходе проверки обнаружены разложившиеся останки животных на деревянном настиле возле биотермической ямы. За пределами скотомогильника, по периметру забора, разбросаны останки животных (кости)», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По требованию прокуратуры глава Верхнеуфалейского городского округа должен устранить все выявленные нарушения. Ведомство проконтролирует исполнение предписания.