/ Установлена личность магнитогорского стрелка

Пальнувшим из свадебного кортежа оказался 23-летний пассажир.

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Сотрудники правоохранительных органов установили личность хулигана, который открыл стрельбу из автомобиля в свадебном кортеже в Магнитогорске. Полицейские опросили очевидцев и свидетелей, изучили записи с камер видеонаблюдения и установили автомобиль и его регистрационный знак. Выяснилось, что привлечь внимание к торжеству стрельбой решил 23-летний пассажир транспортного средства. Он произвел несколько выстрелов в воздух из стартового пистолета.

За данное правонарушение молодой человек привлечен к административной ответственности, предусмотренной статьей «мелкое хулиганство». — пояснили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Нарушителю грозит штраф до одной тысячи рублей или административный арест до пятнадцати суток. В ведомстве также пояснили, что заявлений по данному факту к ним не поступало, а ролик с характерными хлопками из украшенных в свадебной тематике автомобилей растиражировали в интернете. Очевидцев противоправных действий просят всегда обращаться в полицию.