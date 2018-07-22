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«Стратегия 2035» позволит «вырастить» кадры мирового уровня на Южном Урале

Ранее губернатор Борис Дубровский поставил задачу по повышению качества жизни.
сегодня в 12:34
  |  Общество

Формирование Стратегии социально-экономического развития Челябинской области на ближайшие десятилетия переходит в завершающую стадию. Свое мнение высказали представители научного сообщества. Ранее губернатор Челябинской области Борис Дубровский поставил амбициозную задачу по развитию региона, повышения уровня жизни его жителей до показателей регионов-лидеров до 2035 года.

Всесторонняя работа над документом активно ведется. Круглый стол позволил обменяться мнениями представителям Минэкономразвития и ведущих вузов региона. На встрече присутствовали научные эксперты из ЮУрГУ, ЧелГУ, ЮУГМУ и ЮУрГАУ.

Ключевая цель — к 2035 году обеспечить социально-экономическое развитие, доходы населения и уровень жизни на уровне регионов — лидеров. Для этого были изучены Стратегии регионов, чтобы понять, какие темпы развития они для себя закладывают. — рассказала сайту «Первый областной» первый замминистра экономического развития Наталья Лугачева.

Одна из основных задач проекта — подготовка высококвалифицированных кадров, способных конкурировать с представителями других регионов и стран.

Это инвестиции в тех людей, которые будут делать экономику Челябинской области, в специалистов с лучшими мировыми компетенциями. Регион естественным путем вышел на продолжительность жизни в 77 лет. Согласно Стратегии к 2035 году она будет составлять уже 80 лет. Такую цель поставил Президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию в марте 2018 года. — отметил кандидат экономических наук Алексей Овакимян.

Следующий шаг — принятие программы стратегического развития региона. Документ в окончательном варианте должен быть утвержден депутатами Законодательного Собрания до 1 января 2019 года.

Напомним, ранее губернатору Челябинской области представили четыре этапа реализации «Стратегии 2035» на Южном Урале. Комплексный подход к улучшению всех сфер позволит повысить качество жизни южноуральцев. Борис Дубровский назвал главной целью стратегии человеческое благополучие.

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