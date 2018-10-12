/ Стратегию развития Южного Урала одобрили на федеральном уровне

Документ занял больше трехсот страниц.

Федеральные органы одобрили стратегию социально-экономического развития Челябинской области, рассчитанную до 2035 года. В ее разработке были задействованы представители Южного Урала в Совете Федерации и Государственной Думе, депутаты Законодательного Собрания, органы местного самоуправления, региональные некоммерческие организации, политические партии, профсоюзы, объединения работодателей, малый, средний бизнес и эксперты. Помимо того, свои предложения мог внести каждый желающий.

Акценты расставлены таким образом: на первом месте — общество, потом — бизнес и только в самом конце — власть. Когда во главе угла человек, тогда все становится на свои места. То, что проект стратегии согласован на федеральном уровне, означает, что она соответствует приоритетам и целям социально-экономического развития нашей страны. — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Результатом работы стал документ объемом больше трехсот страниц, который прошел одобрение на федеральном уровне, — в Минэкономе, Минприроды, Минкульте, Минстрое, МИДе, Минфине России и других органах власти.

Стратегия-2035 охватывает развитие человеческого капитала, экономики, социальной сферы, экологическую безопасность и все иные важные для региона аспекты. По каждому из них была проделана колоссальная работа. — рассказал заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров.

Отметим, стратегия развития региона предусмотрена в трех вариантах: инерционном, базовом и целевом. Самый оптимистичный сценарий предполагает рост валового регионального продукта на 6% в год. Такой рост ВРП возможен только за счет увеличения производительности труда.