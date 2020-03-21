«Стратегический букет» из гречки и консервы создали в Челябинске

Такой презент придется по вкусу паникерам.

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Уже несколько дней фуд-флорист Ольга Кирсанова собирает необычные букеты. Для этого она использует гречку, фасоль, банки с тушенкой и сардины. Декорирует чесноком и туалетной бумагой.

Себестоимость такой съедобной работы флориста — не более 500 рублей. А продает букеты по тысяче рублей за штуку. И покупателей цены не «кусают». Из Екатеринбурга и Москвы поступило уже больше десяти заказов.

«Конечно же подтолкнула ситуация, которая происходит вокруг, читаешь всякие новости, где люди бегают и скупают все вокруг, и в какой-то степени даже немного смешно. Поэтому ради шутки, ради того, чтобы взбодрить людей, решили собрать такой букет. Сделали это очень оперативно и вовремя», — рассказала Ольга Кирсанова.

Первый букет был куплен уже в течение суток, а заказы продолжают поступать.