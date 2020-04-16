Гречка в Челябинской области подорожала более, чем на 60 процентов

Но ее посевы в этом году увеличатся.

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Сегодня, 16 апреля, состоялся брифинг заместителя губернатора Челябинской области Сергея Сушкова.

Он рассказал, что в правительстве региона ежедневно с 23 марта ведут мониторинг цен. Некоторые продукты из «обязательного» списка заметно подорожали. Повышение цен было связано с несколькими причинами.

Речь идет о гречке (цена выше на 63 процента), свинине (41 процент), капусте белокочанной (29), рыбе замороженной (25), рисе (23 процента), говядине (22 процента), макаронах (20 процента).

При этом, есть ряд продуктов, на которые цена значительно упала. Это касается лука репчатого (цена меньше на 54 процента), печенья (на 38 процентов), муки (35 процента), сгущенки (30 процента), хлеба и хлебобулочных изделий (27-29 процентов).

«Но также есть позиции, цена на которые не изменилась: консервы, минеральная вода, куриное мясо, масло сливочное и подсолнечное, молоко, яйца, чай и детская смесь», — заявил Сергей Сушков.

Он также отметил, что никакой опасности по дефициту продовольствия в регионе сейчас нет. Запасы есть на два-три месяца, а по некоторым позициям до полугода.

Также зерна на посевную в Челябинской области предостаточно. А посевы гречки будут увеличены.