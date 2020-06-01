В Челябинске две торговые сети снизили цену на гречку после скандала

Ранее она стоила 175 рублей.

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«Магнит» и Spar снизили цены на гречку и бакалейные товары после того, как сети заподозрили в картельном сговоре. По данным регионального управления ФАС, сейчас стоимость продуктов упала от 39% до 66,1%.



Напомним, возросшие цены были обнаружены в рамках ежедневного мониторига УФАС. Гречневая крупа «Экстра» торговой марки «Увелка» в сети Spar стоила 175,99 рублей. В ведомстве посчитали это картельным сговором и нарушением антимонопольного законодательства. Сейчас, по данным УФАС, цена на продукт в «Магните» снижена на 39%, а в Spar от 38 % до 66,1%.

«Мы приветствуем социально ответственное поведение торговых сетей и других субъектов рынка. Особенно это важно в период пандемии и непростой для всех нас экономической обстановки. Надеемся, что и впредь в своей торговой политике компании будут руководствоваться именно принципами экономической обоснованности и социальной ответственности»,— прокомментировал начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

Также Андрей Тенишев заявил, что сейчас в ведомстве сместили акцент на превентивные меры. Это проведение совещаний по всей торговой цепочке, а также объяснение того, что запрещено антимонопольным законодательством, и какие санкции положены за его нарушение. По его словам, в первую очередь, в ФАС заботятся о здоровых ценах и конкуренции.