Молебен против коронавируса пройдет в Челябинской области

Служба состоится в воскресенье.

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В воскресенье, 22 марта, в храме Иерусалимской Божией Матери отслужат молебен о здравии пред мощами Всех святых Целителей для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, с водосвятием. Все желающие смогут увидеть мощи святых и взять святую воду.

«Для совершения водосвятия и молебнов будут вынесены все мощи святых Целителей и врачевателей, находящиеся в нашем Храме. А также будут вынесены из алтаря все ковчеги со Святынями и с мощами святых, находящиеся в нашем Храме», — рассказали в храме.

Добавим, что святой водой можно будет покропить жилище, себя, своих родных и регулярно окроплять еду.